В Китае убили чиновника из КНДР: что к этому привело и к чему здесь режим Ким Чен Ина

По меньшей мере, один северокорейский чиновник погиб, а трое других получили серьезные ранения.

Забастовка северокорейских рабочих, нелегально работающих в Китае и которым не платят, могла привести к гибели чиновника, которого отправили из Пхеньяна для контроля за их трудом, говорится в сообщении, опубликованном на этой неделе.

Об этом пишет Newsweek.

Серия "насильственных протестов"

Южнокорейская газета Korea Times сообщила в понедельник, 29 января, что чиновник, приехавший с визитом, вероятно, был убит во время вспыхнувшей 11-15 января в Хэллоне, городе в северо-восточной провинции Цзилинь, серии "насильственных протестов" на границе с Северной Кореей.

По меньшей мере, один северокорейский чиновник погиб, а трое других получили серьезные ранения, сообщает газета, которая цитирует слова старшего аналитика Корейского института национального объединения Чо Хан-Бума. По словам Чо, северокорейских чиновников отправили через границу для наблюдения за швейными фабриками.

Трудовые мигранты из КНДР

Китайские власти обычно не разглашают информацию об условиях труда трудовых мигрантов из Северной Кореи — серой зоны в обрабатывающей промышленности страны, которая технически запрещена санкциями Организации Объединенных Наций, запрещающими нанимать на работу граждан Северной Кореи.

Сообщения СМИ о таких инцидентах также редко становятся достоянием общественности из-за нехватки прозрачности со стороны текстильных фабрик и трудностей с идентификацией причастных к ним лиц. Newsweek не смог самостоятельно проверить заявление Чо.

Ван Вэньбинь, представитель Министерства иностранных дел Китая, заявил журналистам в понедельник на очередной пресс-конференции в Пекине, что в Китае нет ни одного северокорейского перебежчика. По его словам, лица, нелегально въезжающие в страну по экономическим причинам, нарушают китайские законы.

Министерство иностранных дел Китая и посольство Северной Кореи в Пекине не сразу ответили на отдельные письменные запросы о комментариях.

По словам Чо, ссылающегося на инсайдеров, осведомленных по этому делу, рабочие в Хэллоне протестовали против присвоения их зарплаты, которую без их согласия и известно отправляли правящей Трудовой партии Северной Кореи. Работникам швейной фабрики на 15 предприятиях задолжали около 10 миллионов долларов за 4-7 лет неоплачиваемого труда.

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Причины беспорядков

Газета Korea Times, ссылаясь на неназванного южнокорейского чиновника, сообщила, что разведывательная служба Сеула подтвердила, что "несчастные случаи" с участием северокорейских рабочих произошли "из-за плохих условий труда".

В отдельном интервью в понедельник специализированному веб-сайту NK News Чо заявил, что заводами руководит Министерство обороны Северной Кореи.

Сообщения о беспорядках среди северокорейских рабочих в Цзилине, похоже, связаны с газетным интервью Ко Янг Хвана, бывшего северокорейского дипломата, перешедшего на сторону Юга в 1991 году. В этом месяце Ко рассказал японской газете Sankei Shimbun, что тысячи рабочих устроили забастовки на швейных фабриках и рыбоперерабатывающих заводах из-за невыплаты заработной платы.

По сообщению NK News, Питер Юнг, возглавляющий правозащитную группу "Справедливость для Северной Кореи", отрицает факт стачек. Юнг сообщил изданию, что он подтвердил китайским органам общественной безопасности и местным работникам, что такого инцидента не было.

Однако Чже Пёнг Со, директор Ассоциации северокорейских перебежчиков, сказал сайту, что заявления Чо и Ко кажутся правдоподобными, ссылаясь на продолжающиеся уже несколько лет споры по невыплате заработной платы.

Недавние официальные сообщения на веб-сайтах китайских провинций также указывали на проблему задолженности по заработной плате среди неопределенных трудовых мигрантов, сказал Со.

Режим Кима и условия жизни в КНДР

Хотя точное количество работающих за рубежом северокорейцев остается неизвестным, газета The Korea Times сообщила, что, по одной из оценок, это примерно 100 000 человек, большинство из которых, как считают, работает в Китае. NK News сообщает, что эти люди происходят из относительно привилегированных семей при режиме Ким Чен Ина.

Условия жизни в изолированной Северной Корее остаются ужасающими. В этом месяце Ким заявил партийным кадрам, что экономика страны — неспособна обеспечить некоторые слои населения предметами первой необходимости, такими как еда, находится в ужасном положении.

40-летний верховный лидер обвинил экономистов-плановиков в неспособности решить проблемы бедности с "революционной решительностью и мужеством".

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