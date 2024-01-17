В Китае ученые протестировали новую модель общения с искусственным интеллектом: как это поможет на войне

Теперь военный искусственный интеллект может преобразовывать огромное количество данных, поступающих из датчиков и камер.

В Китае ученые протестировали свои системы искусственного интеллекта в сочетании с большими языковыми моделями. Благодаря этому искусственному интеллекту станет проще понимать людей в поле боя.

Об этом пишет South China Morning Post.

Как отмечается, военный искусственный интеллект существует уже давно, его разрабатывают разные страны и назначают для помощи при ведении боев, планировании операций и дальнейших действий.

Однако существует проблема – искусственный интеллект недостаточно понимает человека, к тому же некоторые специалисты могут обмануть машину. Поэтому ученые из Исследовательской лаборатории Сил стратегического обеспечения НОАК, отвечающие за техническую разведку, РЭБ, космическую и кибервойну протестировали свою систему ИИ в сочетании с большими языковыми моделями.

Благодаря чему военный искусственный интеллект может преобразовывать огромное количество данных, поступающих из датчиков и камер. Кроме того, из передовой ИИ может получать естественный язык или изображение и передавать их дальше. Эти данные ИИ автоматически преобразовываются в короткие сообщения для углубленного предоставления информации по поводу боевой ситуации.

Что интересно, весь процесс проходит без участия человека. Результаты могут применяться для повышения уровня осведомленности о боевой ситуации.

Цель руководителей проекта — сделать военный искусственный интеллект более "человекоподобным", чтобы они могли лучше понимать колья командования на всех уровнях и эффективнее общаться с людьми. Это первый случай, когда военные КНР публично признают использование коммерческих языковых моделей в своих целях. В эксперименте были использованы два чата, Ernie и Spark, разработанных Baidu и iFlyTek соответственно.

Напомним, что Пекин подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР.

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