В Китае устроили истерику из-за санкций против России: в Пекине угрожают США

Флаги Китая и США / © Associated Press

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Официальный Пекин резко и эмоционально отреагировал на одобрение Палатой представителей США нового масштабного законопроекта о санкциях против России. В МИД Китая заявили, что США не имеют права вмешиваться в торговые отношения между Пекином и Москвой и выступили против экстерриториального применения американских законов.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает Anadolu.

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В Пекине устроили настоящую истерику из-за возможности введения США 100-процентных пошлин на китайские товары за покупку российских энергоресурсов. Представитель МИД КНР подчеркнул, что экономическое сотрудничество Китая с другими странами «взаимовыгодно» и не должно подвергаться давлению со стороны Вашингтона.

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«Мы всегда выступаем против "длинной руки" юрисдикции, не имеющей оснований в международном праве или полномочиях Совета Безопасности ООН. Наше сотрудничество не направлено против третьих сторон и не должно нарушаться под их давлением», — заявил Го Цзякунь.

Поводом для возмущения Пекина стал законопроект, уже прошедший Палату представителей США. Документ предусматривает жесткие ограничения против российского оборонного сектора, олигархов и руководства РФ. Кроме того, он предоставляет администрации Дональда Трампа прямые полномочия налагать колоссальные пошлины (до 100%) на импорт из стран, продолжающих покупать российские нефть и газ — в первую очередь речь идет о Китае и Индии.

Несмотря на международное давление, торговля между КНР и РФ продолжает рекордный рост, а большинство расчетов между странами переведены в юани и рубли, что позволяет России обходить западные финансовые ограничения.

Санкции против России

Ранее мы писали о том, что после принятия Палатой представителей США «адских санкций» против России в Кремле внезапно решили отозваться. Спикер президента РФ Дмитрий Песков сразу начал комментировать ситуацию и давать оценку санкциям.

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Москва расценивает как недружественный шаг принятие Соединенными Штатами законопроекта про так называемые «адские санкции». По словам спикера Кремля, возможное введение новых ограничений лишь усложнит поиск путей к установлению мира в Украине.

Напомним, российский диктатор Путин больше не сможет приехать в США на встречу с Дональдом Трампом. Конгресс США одобрил новый пакет санкций, предусматривающий запрет на въезд для российского лидера. Соответсвующий пакет после Сената одобрила Палата представителей Конгресса США. Также запрет на въезд касается ряда российских военных чиновников. Их активы на территории Соединенных Штатов также заморозят.

Новые ограничения стали первым масштабным санкционным пакетом против России за второй президентский срок Дональда Трампа. За документ проголосовали 262 члена Конгресса, 159 были против.

Санкции предусматривают меры против российского «теневого флота» — судов, которые Москва использует для обхода международных ограничений на экспорт нефти. Также ограничения распространяются на ряд российских банков.

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