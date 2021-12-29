В Китае устроили "марш позора" для нарушителей карантина: их одели в защитные костюмы и провели по улицам города (видео)

На их шеи повесили таблички с именами и фотографиями.

В китайском городе Цзинси полицейские провели по улицам города нарушителей правил карантина, введенного из-за COVID-19. Десять лет назад такой публичный позор применяли для подозреваемых в уголовных правонарушениях, но по требованию правозащитников его отменили.

Об этом сообщило в среду, 29 декабря, издание Daily Mail.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, четверо нарушителей карантина в масках и противоэпидемических костюмах шли "маршем позора" в сопровождении полицейских. На их шеях были таблички с фотографиями и именами. Каждого нарушителя держали по двое полицейских, которые также были в защитных костюмах и масках.

NEW — China lockdown rule-breakers publicly shamed and paraded through streets carrying placards with their name in Cultural Revolution-style disciplinar measures. pic.twitter.com/vGVvveRsmZ — Disclose.tv (@disclosetv) December 29, 2021

Ранее жителям 13-миллионного города разрешили выходить из дома только при приглашении принять участие в новом раунде массового тестирования на COVID-19 или в случае необходимости неотложной медицинской помощи.

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Как сообщают местные СМИ, четыре человека, которым устроили такую экзекуцию, нарушили правила карантинных ограничений, чтобы заняться перевозкой нелегальных мигрантов. Из-за COVID-19 границы Китая преимущественно закрыты, а город Цзинси расположен вблизи границы с Вьетнамом.

О возобновлении публичного позора как одной из дисциплинарных мер в отношении тех, кто нарушает правила здравоохранения, было объявлено местными властями в августе этого года.

Напомним, в Китае в воскресенье, 26 декабря, зафиксировали самое большое за 21 месяц количество новых случаев заболевания COVID-19.

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