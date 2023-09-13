В Китае в результате наводнения с фермы сбежали 70 крокодилов – на них начали охоту (видео)

В провинции Гуандун, Китай, в результате наводнения произошло переполнение озера водой на коммерческой крокодиловой ферме – 70 рептилиям удалось сбежать.

Об этом пишет The Guardian.

Местные власти предупредили жителей оставаться дома после того, как в этом районе были замечены крокодилы. А также объявили о начале операции по поиску сбежавших рептилий.

Сколько животных все еще находится на свободе, пока неизвестно. Некоторых из них удалось поймать, некоторые были застрелены или поражены током.

"Крокодилы все еще в воде, и несколько государственных ведомств работают над их отловом", — сообщило государственное Китайское национальное радио (CNR) со ссылкой на местное сельскохозяйственное бюро.

Как пишут СМИ, в затопленной провинции расположен "тематический парк крокодилов" и "крупнейшая в стране база разведения крокодилов".

Напомним, в Ливии погибли уже более 5 тысяч человек – наводнения снесли в море жилые кварталы (фото, видео).

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