В Китае в результате наводнения с фермы сбежали 70 крокодилов – на них начали охоту (видео)

В Китае с крокодиловой фермы сбежали 70 рептилий.
В провинции Гуандун, Китай, в результате наводнения произошло переполнение озера водой на коммерческой крокодиловой ферме – 70 рептилиям удалось сбежать.
Об этом пишет The Guardian.
Местные власти предупредили жителей оставаться дома после того, как в этом районе были замечены крокодилы. А также объявили о начале операции по поиску сбежавших рептилий.
Сколько животных все еще находится на свободе, пока неизвестно. Некоторых из них удалось поймать, некоторые были застрелены или поражены током.
"Крокодилы все еще в воде, и несколько государственных ведомств работают над их отловом", — сообщило государственное Китайское национальное радио (CNR) со ссылкой на местное сельскохозяйственное бюро.
Попадет для близлежащих 70 шагов, которые escaped при China floods. #BNN #Newsupdate #Dailynews #Breakingnews #China #TyphoonHaikui #Typhoon #Haikui #China #Floods #Fuzhou #Crocodile #ClimateChange #ClimateAction pic.twitter.com— Aqsa Younas Rana (@AqsaYounasRana) September 13, 2023
Как пишут СМИ, в затопленной провинции расположен "тематический парк крокодилов" и "крупнейшая в стране база разведения крокодилов".
Напомним, в Ливии погибли уже более 5 тысяч человек – наводнения снесли в море жилые кварталы (фото, видео).
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