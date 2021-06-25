В Китае в школе боевых искусств произошел пожар: погибли дети

Огонь унес жизни 18 человек.

В китайской провинции Хэнань в Центре боевых искусств Чженсин произошла крупный пожар.

Об этом сообщает издание ВВС.

Пожар в школе-интернате произошла в 03:00 25 июня. Огонь удалось укротить, но Чоумом произошло возгорание — неизвестно. При воспламенении в школе было 34 ученика. По информации спасателей, погибло 18 человек, а 16 получить травмы. Большинство пострадавших — это дети от 7 до 16 лет. ИХ всех госпитализировали в медучреждения.

"В Чженсини дети днем учились и практиковали боевые искусства, также они там и жили. Не знаю, что стало причиной пожара", — сказал отец девятилетнего мальчика, который выжил.

Отмечается, что правительство округа сообщил, что ответственное лицо центра боевых искусств арестовали.

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