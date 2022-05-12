В Китае во время неудачного взлета в аэропорту вспыхнул самолет: есть пострадавшие (видео)

В Китае во время неудачного взлета в аэропорту вспыхнул самолет: есть пострадавшие (видео)

В результате инцидента в охваченном огнем авиалайнере пострадало более 40 человек.

В китайском городе Чунцин, расположенном на юго-западе страны, в международном аэропорту "Цзянбэй" загорелся пассажирский самолет компании Tibet Airlines, который должен был совершать рейс в тибетский город Ньинчи. В результате инцидента пострадало более 40 человек.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на заявление аэропорта.

В сообщении говорится, что на борту самолета находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Во время взлета пилоты обнаружили неполадки и приостановили полет. Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

На опубликованном в соцсетях видео видно, что огонь охватил крыло самолета.

Относительно новостей, в течение 8:00 на Май 12, в Тибете аэропорты полетят от нас на ходу и повреждённый огонь при разрыве в Chongqing Jiangbei International Airport. #chongqing #airplane crash #fire pic.twitter.com/re3OeavOTA — BST2022 (@baoshitie1) May 12, 2022

В заявлении аэропорта утверждают, что все пассажиры и экипаж были успешно эвакуированы. Пострадавшие, получившие незначительные ранения, были доставлены в медицинские учреждения, где им оказали помощь.

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Причина происшествия устанавливается.

Напомним, в марте этого года на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737. В результате падения самолета возник масштабный пожар.

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