В Китае военные перестали отвечать на звонки из Пентагона после визита Пелоси на Тайвань - Politico

Китайские военные перестали отвечать на звонки министра обороны и главы комитета начальников штабов США.

Высокопоставленные китайские военные не ответили на "многочисленные" звонки министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли на фоне визита спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Эксперты назвали молчание Пекина недальновидным и безрассудным шагом, увеличивающим риск эскалации напряженной ситуации. Последний контакт США и КНР на уровне начальников штабов прошел еще 7 июля.

Китай в пятницу, 5 августа, объявил, что прекращает определенные официальные диалоги между высокопоставленными военными командирами США, в том числе региональными командирами, а также переговоры о безопасности на море.

Военные Китая начали масштабные учения у Тайваня в ответ на визит на остров Нэнси Пелоси.

Напомним, визит американской высокопоставленной чиновницы Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией, сопровождался "учебным" обстрелом Тайваньского пролива и звуками воздушной тревоги.

Во время визита Нэнси Пелоси на Тайвань государственное телевидение Китая продемонстрировало кадры начала учений китайской армии, ВВС и флота вокруг острова.

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