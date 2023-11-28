В Китае вспышка неизвестной пневмонии среди детей — распространится ли эпидемия за пределы КНР

В Китае фиксируют вспышку микоплазменной пневмонии среди детей. У больных нет кашля и характерных симптомов этого заболевания.

На севере Китая резко возросло количество случаев респираторных заболеваний, особенно среди детей, что повлекло дискуссии об угрозе новой пандемии через четыре года после того, как в стране впервые появился COVID-19.

Об этом сообщает Independent.

Китай всколыхнула волна непонятных респираторных заболеваний среди детей, что заставляет мировых ученых спешить выяснить причину и определить, может ли заболевание распространиться дальше.

Китайские органы здравоохранения 13 ноября заявили, что рост заболеваемости является сочетанием уже известных вирусов и связан с первым полным сезоном простуды в стране после снятия строгих ограничений Covid в декабре прошлого года и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и SARS-CoV-2 – вирус, вызывающий COVID-19.

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Всемирная организация здравоохранения и Международное общество по проблемам инфекционных заболеваний выразили обеспокоенность и направили Китаю соответствующие запросы.

"С вспышкой пневмонии в Китае детские больницы в Пекине, Ляонине и других местах были переполнены больными детьми, а школы и классы были на грани приостановки обучения", — пишет издание.

Министерство здравоохранения Китая попросило местные власти увеличить количество клиник для лечения лихорадки, но органы здравоохранения настаивают, что не обнаружили "необычных или новых заболеваний" и утверждают, что волна заболеваний связана с одновременной циркуляцией нескольких типов патогенов, наиболее распространенным из которых есть грипп.

Пока недостаточно данных, чтобы выдвинуть окончательный вердикт по поводу таинственной волны заболевания в Китае. Эксперты в Великобритании подчеркнули, что пока нет доказательств того, что в этом виноват новый вирус.

Вместо этого, скорее всего, это связано с отменой Китаем ограничений Covid в декабре прошлого года, а также может быть косвенно связано с эпидемией серьезного гепатита, которая наблюдалась у сотен детей в Британии в прошлом году.

"Я не собираюсь нажимать кнопку паники на пандемию на основе того, что мы знаем на данный момент, но я буду очень заинтересован увидеть оценку ВОЗ после этого", — заявил ведущий эксперт по здравоохранению Брайан Макклоски.

Доктор Зания Стаматаки, вирусный иммунолог из Бирмингемского университета считает, что "на данный момент нет доказательств того, что увеличение случаев детской пневмонии в Китае может быть вызвано новым вирусом".

На рентгеновских снимках грудной клетки некоторых пациентов обнаружили легочные узелки – аномальные новообразования.

По словам одного из профессоров, это, как правило, указывает на бактериальную, а не вирусную причину.

Легочные узелки можно заметить у детей с бактериальной пневмонией, тогда как вторичные бактериальные инфекции у болеющих гриппом также могут повлечь "пятнистые изменения" на рентгеновских снимках грудной клетки, сказал он, добавив: "Также может существовать более одной инфекционной причины текущей пневмонии.".

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Многие эксперты также подчеркнули тот факт, что Китай вступает в первую зиму после отмены многолетних карантинных мер в декабре прошлого года, которые, по словам профессора Баллу, "наверное, резко снизили циркуляцию респираторных микробов и, следовательно, снизили иммунитет к эндемическим микробам".

"Другие страны, включая Великобританию, испытали большие волны респираторных инфекций и госпитализаций детей во время первой зимы после отмены пандемических ограничений. Поскольку Китай пережил гораздо более длинный и более суровый карантин, чем практически любая другая страна, предполагалось, что волны "выхода из карантина" могут быть значительными в Китае. Текущая волна в Китае, вероятно, вызвана разными респираторными патогенами, такими как RSV или грипп", — сказал профессор Баллу.

Профессор Дэвид Хейманн из Лондонской школы гигиены и тропической медицины согласился, что за волной болезни предположительно стоят сезонные инфекции, но добавил, что задача состоит в том, чтобы "распознать вспышки и определить причину".

Напомним, в ВОЗ прокомментировали ситуацию в Китае.

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