В Китае за взяточничество казнили экс-руководителя финансовой компании

Китай / © Associated Press

В Китае 9 декабря казнили Бай Тяньхуя — экс-гендиректора финансовой компании China Huarong International Holdings Limited, признанного виновным во взяточничестве.

Об этом сообщает Xinhua.

Казнь Бай Тяньхуя была проведена в Тяньцзине на севере Китая после того, как Верховный народный суд (ВНС) принял соответствующее решение.

Еще в мае 2024 года Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня приговорил Бая к смертной казни, лишив его политических прав пожизненно, конфисковав все личное имущество и приказав передать государству все незаконно полученные средства.

Несмотря на подачу апелляции, в феврале 2025 года Высший народный суд Тяньцзиня оставил приговор без изменений.

В ходе окончательного рассмотрения дела Верховный народный суд установил, что между 2014 и 2018 годами Бай, пользуясь должностными полномочиями, содействовал другим лицам в приобретении проектов и привлечении финансирования, за что получил взятки на сумму 1,108 млрд юаней (примерно 157 млн долл.).

По мнению ВНС, действия Бая имели исключительную тяжесть: размеры взяток были чрезвычайно большими, обстоятельства — особо отягчающими, а последствия — крайне негативными для общества и вредили интересам государства и граждан.

Верховный народный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции и оставил смертный приговор в силе.

Перед приведением приговора в исполнение Баю разрешили попрощаться с родными.

Напомним, в Китае экс-министра сельского хозяйства и сельских дел Тан Жэньцзяня приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения. Суд установил, что Тан, пользуясь служебным положением, способствовал частным лицам и предприятиям, за что получил взятки и имущество на сумму более 268 млн юаней. Суд признал его виновным во взяточничестве в особо крупном размере, которое нанесло значительный ущерб государственным интересам.