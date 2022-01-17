В Китае зафиксировали более двухсот новых COVID-больных, города переходят в режим повышенной готовности

В Китае зафиксировали более двухсот новых COVID-больных, города переходят в режим повышенной готовности

Путешественников обязывают информировать о своем приезде за несколько дней до прибытия.

В Китае в понедельник, 17 января, сообщили о 223 новых случаях активного заболевания COVID-19 и еще 28 пациентах с бессимптомным течением коронавируса.

Об этом со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР пишет The Guardian.

Отмечается, что 163 случая заражения, зафиксированных в Тяньцзине, Хэнане, Гуандуне, Шэньси и Гуанси, были переданы локально.

Тем временем ряд китайских городов перешел к режиму повышенной готовности на фоне подготовки к длительным выходным (с 31 января по 6 февраля) по случаю празднования Китайского Нового года.

Власти Лояна в центральном Китае и Цзеяна на юге заявили, что с воскресенья путешественники должны будут информировать жителей, работодателей или отельеров о своих поездках за три дня до прибытия.

А в юго-западном городе Юйлинь с субботы желающих въехать обязали за день до прибытия заполнить цифровую анкету, указав свои медицинские данные и информацию о путешествии.

Недавно в Пекине в районе Хайдянь зафиксировали первый случай локального заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон". Это произошло всего за несколько недель до зимних Олимийских игр-2022. Жилищный комплекс и рабочее место пациента уже опечатали, специалисты исследуют на коронавирусе 2 430 образцов.

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Напомним, что в Китае жителям трех городов запретили выходить из дома на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции. На той неделе локдаун был объявлен для 5,5 миллиона жителей города Аньян (провинция Хэнань).

Уже три недели жесткие ограничения на передвижение действуют для 13-миллионного населения города Сиань в провинции Шэньси, а в провинции Хэнань более миллиона жителей города Юйчжоу находятся на карантине после выявления трех случаев бессимптомного заболевания COVID-19.