В Китае зафиксировали первый случай смерти человека, который заразился вирусом обезьяны

Пекинский ветеринар не смог побороть болезнь.
В КНР зафиксировали смерть от вируса обезьяны. Она стала первым подтвержденным случаем заражения человека в Китае вирусом обезьяны B (BV).
Как сообщает Global Times, это единственный идентифицированный вирус герпеса приматов, который проявляет серьезную патогенность у людей.
"От инфекции умер 53-летний ветеринар — мужчина, работавший над исследованиями приматов. У него были обнаружены первые симптомы инфицирования через месяц после вскрытия двух мертвых приматов в начале марта. Его начало тошнить. Он блевал", — отмечают в издании.
Ветеринарный врач обратился за помощью к медикам, однако они не смогли ему помочь. Исследование подтвердило, что человек заразился вирусом обезьяны B (BV). Тестирование близких к ветеринару людей болезни не выявило.
Этот вирус обезьяны обнаружили в 1932 году. Он может передаваться при прямом контакте с приматом и обмене выделениями организма. Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных случаев вследствие этого вируса или даже клинически подтвержденных случаев заражения.
Напомним, у жителя Далласа в штате Техас в США, который недавно вернулся из Нигерии, подтвердили положительный результат инфицирования редкой для людей обезьяний оспой. Это редкая и потенциально смертельная инфекция, которая начинается с гриппоподобных симптомов и прогрессирует до сыпи на лице и теле. Это, как правило, длится две-четыре недели.