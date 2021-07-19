В Китае зафиксировали первый случай смерти человека, который заразился вирусом обезьяны

В Китае зафиксировали первый случай смерти человека, который заразился вирусом обезьяны

Пекинский ветеринар не смог побороть болезнь.

В КНР зафиксировали смерть от вируса обезьяны. Она стала первым подтвержденным случаем заражения человека в Китае вирусом обезьяны B (BV).

Как сообщает Global Times, это единственный идентифицированный вирус герпеса приматов, который проявляет серьезную патогенность у людей.

Также читайте Вакцинированный американец заразился коронавирусом и пробыл в больнице 187 дней

"От инфекции умер 53-летний ветеринар — мужчина, работавший над исследованиями приматов. У него были обнаружены первые симптомы инфицирования через месяц после вскрытия двух мертвых приматов в начале марта. Его начало тошнить. Он блевал", — отмечают в издании.

Ветеринарный врач обратился за помощью к медикам, однако они не смогли ему помочь. Исследование подтвердило, что человек заразился вирусом обезьяны B (BV). Тестирование близких к ветеринару людей болезни не выявило.

Этот вирус обезьяны обнаружили в 1932 году. Он может передаваться при прямом контакте с приматом и обмене выделениями организма. Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных случаев вследствие этого вируса или даже клинически подтвержденных случаев заражения.

Напомним, у жителя Далласа в штате Техас в США, который недавно вернулся из Нигерии, подтвердили положительный результат инфицирования редкой для людей обезьяний оспой. Это редкая и потенциально смертельная инфекция, которая начинается с гриппоподобных симптомов и прогрессирует до сыпи на лице и теле. Это, как правило, длится две-четыре недели.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку