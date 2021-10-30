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В Китае зафиксировали рекордное с сентября количество инфицированных COVID-19

В Китае зафиксировали рекордное с сентября количество инфицированных COVID-19

Associated Press

Около 20 инфицированных приехали из-за границы.

За прошедшие сутки, 29 октября, на территории материкового Китая было зафиксировано 59 новых случаев коронавируса — это самый высокий показатель внутренних случаев заражения от 16 сентября.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Отмечается, что ранее ранее были обнаружены 48 инфицированных коронавирусом. Эпицентром распространения стали северные и северо-восточные районы страны. Так, 26 случаев были зафиксированы в северо-восточной провинции Хейлунцзян, граничащей с Россией, 19 – в автономном районе Внутренняя Монголия, 11 – в провинции Ганьсу, два – в Пекине, один – в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Еще 19 инфицированных прибыли в КНР из-за границы.

Всего с начала пандемии COVID-19 на материковом Китае было зафиксировано более 97 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений COVID-19 скончалось 4636 человек.

Как сообщалось, в США полагают, что коронавирус COVID-19 не был разработан как биологическое оружие. Но в разведывательном сообществе не могут предоставить более конкретную информацию о происхождении COVID-19 без дополнительной информации.

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