В Китае зафиксировали самый большой за четыре месяца суточный прирост COVID-больных

На карантине остается целый город с 13 млн жителей.
В Китае в субботу, 25 декабря, сообщили о 140 новых случаях заболевания COVID-19. Это самый высокий за четыре месяца суточный прирост заражений в стране.
Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что 87 пациентов заразились коронавирусом на территории КНР. В то же время, китайское правительство находится в состоянии повышенной готовности к новым инфекциям, поскольку готовится к проведению зимних Олимпийских игр.
На этой неделе более чем 13 миллионам жителей города Сиань приказали оставаться дома на фоне новой вспышки COVID-19. Согласно новым ограничениям, только одному человеку из семьи разрешено выходить из дома каждые два дня, чтобы приобрести товары первой необходимости.
С 9 декабря, когда на территории населенного пункта зафиксировали первых больных, их количество возросло до 330. Кроме того, инфекция из Сианя распространилась на еще пять городов, в том числе Пекин.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.