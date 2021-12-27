В Китае зафиксировали самый высокий за 21 месяц суточный прирост COVID-больных

Из-за вспышки коронавируса в городе Сиань с 13 млн населения жителям запретили выходить из дома чаще, чем раз в три дня.

В Китае в воскресенье, 26 декабря, зафиксировали самое большое за 21 месяц количество новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР сообщает The Guardian.

Отмечается, что за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили еще 206 человек, что является самым высоким приростом заражений с марта 2020 года.

Тем временем в городе Сиань, более 13 миллионов жителей которого находятся на карантине, объявили об усилении ограничений.

По словам представителя местных властей Хэ Веньцюаня, за последние несколько недель на территории населенного пункта зарегистрировали более полутысячи инфицирований.

"В ближайшие дни, вероятно, еще будет выявлен ряд случаев", — указал он, добавив, что на фоне вспышки COVID-19 около 29 тысяч человек помещены в гостиничный карантин.

Всех жителей Сианя несколько раз проверяли на коронавирус, а в воскресенье вечером в городе должны были провести "полную" дезинфекцию. Кроме того, для местных действуют жесткие ограничения на передвижение.

Так, всего раз в три дня каждое домохозяйство может отправлять одного из членов семьи в магазин для покупки предметов первой необходимости. К тому же, все предприятия, кроме супермаркетов, магазинов "шаговой доступности" и медицинских учреждений, не работают.

Как сообщалось, инфекция из Сианя распространилась на еще пять городов, в том числе на Пекин.

Новости мира: из-за вспышки коронавируса Китай посадил на карантин 13-миллионный город

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.