В Китае запретили аборты, потому что якобы ими начали злоупотреблять из-за "неправильного" пола ребенка

В Китае запретили аборты, потому что якобы ими начали злоупотреблять из-за "неправильного" пола ребенка

Женщины начали массово прерывать беременность несмотря на разрешение иметь и троих детей.

Запрет на аборты — в Китае отныне нельзя прерывать беременность, если на то нет медицинских показаний.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Такое постановление правительство объясняет заботой о женском здоровье, вроде бы в будущем у женщин не было бесплодия. Несмотря на смягчение политики «одна семья — один ребенок» и разрешение иметь даже трех детей, в Китае количество абортов растет.

Довольно часто женщины их делают не только из-за финансовых проблем, но и через так называемую «неправильный» пол ребенка.

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