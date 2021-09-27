В Китае запретили аборты, потому что якобы ими начали злоупотреблять из-за "неправильного" пола ребенка

Женщины начали массово прерывать беременность несмотря на разрешение иметь и троих детей.
Запрет на аборты — в Китае отныне нельзя прерывать беременность, если на то нет медицинских показаний.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Такое постановление правительство объясняет заботой о женском здоровье, вроде бы в будущем у женщин не было бесплодия. Несмотря на смягчение политики «одна семья — один ребенок» и разрешение иметь даже трех детей, в Китае количество абортов растет.
Довольно часто женщины их делают не только из-за финансовых проблем, но и через так называемую «неправильный» пол ребенка.