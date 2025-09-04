Владимир Путин, Си Цзиньпин и лидеры других государств на параде в Пекине / © Associated Press

После того как микрофоны случайно зафиксировали разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина о долголетии и бессмертии, в китайской соцсети Weibo был заблокирован поисковый запрос «150 лет».

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, после обнародования отрывков разговора Си и Путина в других соцсетях Китая появилось множество шуток и обсуждений о жизни до 150 лет. Некоторые компании даже использовали хайп для продвижения собственных медицинских услуг.

Идея чрезвычайного долголетия в последние годы периодически появлялась в китайских государственных СМИ — там ее связывали с научным прогрессом в медицине и технологиях.

Разговор китайского лидера и российского диктатора состоялся во время их встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в рамках военного парада в Китае. Включенный микрофон записал частный диалог политиков о долголетии. Аудиозапись длилась менее минуты и состояла из отрывков.

Этот разговор транслировался в прямом эфире, когда лидеры государств поднимались на ворота Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы наблюдать за парадом в честь 80-летия поражения Японии во Второй мировой войне.

«Раньше люди редко доживали до 70, но в наши дни в 70 лет ты еще ребенок», — сказал Си.

Путин добавил, что с развитием биотехнологий «органы можно непрерывно трансплантировать, и люди могут становиться все моложе и даже достичь бессмертия».

Си продолжил, что в этом веке есть шанс прожить до 150 лет.

Именно пользователи соцсетей, которые следили за трансляцией, первыми обратили внимание на этот момент.

К слову, по оценкам обозревателя The Guardian Саймона Тисдалла, встреча Си, Путина и Кима в Пекине стала вызовом для эго президента США Дональда Трампа. Он назвал это «заговором» против США. Издание отмечает, что агрессивное и мстительное поведение Трампа в отношении Китая спровоцировало Пекин на демонстрацию своей растущей глобальной роли. Однако, этот альянс является ситуативным и не имеет прочной идеологической основы. Эксперт считает, что если бы США возглавлял более рациональный президент, многие страны могли бы вернуться в американскую орбиту.