В Китае заявили, что "ничего не знают" о передаче КНДР баллистических ракет россиянам

Ранее о подобном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном заявили в Белом доме.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что у них Мена информации о том, что Северная Корея передает свои баллистические ракеты россиянам для обстрелов Украины.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил во время общения с журналистами, цитирует его слова посольство КНР в Южно-Африканской Республике.

На просьбу прокомментировать заявление Белого дома, что КНДР передает россиянам ракеты для обстрелов Украины, он ответил: "Я не знаю о сотрудничестве, о котором вы упомянули. Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой".

Кроме того, представитель МИД Китая выразил надежду, что "все стороны будут работать над поиском путей деэскалации и создания условий для политического урегулирования "кризиса в Украине".

Напомним, ранее сообщалось, что па массированную воздушную атаку российской армии по Украине в Китае отреагировали традиционными призывами к "сдержанности" и выразили надежду на политическое решение "кризиса".

Кроме того, мы ранее информировали, что США созывают Совбез ООН из-за использования Россией ракет КНДР.

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