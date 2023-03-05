В Китае заявили о необходимости усиления боеготовности: что известно

Китайский бюджет на оборону вырастет в нынешнем году.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что армия его страны должна усилить боеготовность. Ожидается, что расходы на оборону возрастут до 7,2%.

С соответствующим докладом выступил глава китайского правительства на открытии сессии парламента в Пекине.

Премьер-министр страны заявил, что вооруженные силы Китая должны усилить боеготовность, а поэтому в 2023 году оборонный бюджет КНР вырастет до 7,2% – до 1,55 трлн юаней (224 млрд долларов). Китайские власти подчеркивают, что эти расходы носят исключительно оборонительный характер.

Ли Кэцян подчеркнул, что Китай должен "реализовать военно-стратегические ориентиры новой эры, сосредоточиться на реализации 100-летней цели армии, выполнить различные задачи, порученные партией и народом, всесторонне укрепить военную подготовку и подготовку". А также разработать "общие планы военной борьбы" по всем направлениям и "всесторонне укрепить военное управление".

"Наши вооруженные силы, ориентируясь на целые столетия Народно-освободительной армии Китая в 2027 году, должны работать над проведением военных операций, укреплением боеготовности и усилением военного потенциала. Правительства на всех уровнях должны решительно поддерживать национальную оборону и военное строительство, проводить углубленные мероприятия" поддержки и работать вместе, чтобы написать новую главу в единстве армии, правительства, армии и народа», — сказал китайский премьер.

Что известно о китайской армии

Китай имеет одну из самых больших армий в мире по количеству солдат. В последние годы под руководством Си они также провели широкомасштабную кампанию по модернизации, разрабатывая ракетные системы, стелс-истребители и авианосцы. Китайская армия усилила свою активность в окрестных морях, в частности, вокруг Тайваня, что привело к напряженности в отношениях с США и странами региона.

Тем временем американские журналисты предположили, что Китай рассматривает возможность поставки России боеприпасов и артиллерии. В Белом доме уже публично предупредили, что Китай может попытаться передать оружие России, которое может использовать на передовой в Украине.

В свою очередь, в Госдепе США считают, что Китай во многом поддерживает войну России против Украины с самого начала, даже если не давал летальное оружие. Пекин, в частности, распространяет кремлевскую пропаганду и использует собственную дезинформацию, чтобы поддержать российскую войну и безосновательно обвинить Запад, США и НАТО.

The Economist пишет, что в Китае были недовольным Кремлем из-за того, что обсуждение поставок оружия было перехвачено и опубликовано в США.

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