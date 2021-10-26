В Китае заявили о новой вспышке коронавируса: пораженные провинции закрывают на карантин

В Китае заявили о новой вспышке коронавируса: пораженные провинции закрывают на карантин

Коронавирус распространился уже на 11 китайских провинций.

На севере Китая в течение недели зарегистрировали более ста случаев заболевания COVID-19 в одиннадцати провинциях. В связи с этим местные власти объявили о новых ограничениях.

Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает CNN.

"С 17 октября в Китае было несколько разрозненных локальных вспышек, и они быстро расширяются, — заявил в воскресенье представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн. — Существует риск того, что вспышка распространится еще дальше".

По его словам, быстрое распространение коронавируса происходит несмотря на то, что около 75% населения Китая — или более миллиарда человек — полностью вакцинированы от COVID-19.

Вспышку впервые обнаружили 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая, путешествовавших по нескольким северным регионам. По словам Фэна, из 133 случаев заражения, зарегистрированных по состоянию на воскресенье, 106 были связаны с 13 туристическими группами.

Инфицирование зафиксировано почти в трети провинций и регионов страны, в частности, во Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу и Пекине. Власти уже запретили туристическим агентствам организовывать поездки по этим регионам, а власти столицы в воскресенье ужесточили ограничения на въезд в город.

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Теперь от путешественников из регионов высокого и среднего риска в Пекине потребуют негативный тест на коронавирус и двухнедельный мониторинг состояния здоровья.

Согласно информации Пекинской городской комиссии здравоохранения, в китайской столице зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения, 12 из которых обнаружили за последние три дня.

Тем временем в городе Эдзин-Ци во Внутренней Монголии после обнаружения 12 новых больных всем местным жителям и туристам запретили покидать свои дома или номера в гостиницах, а шестерым должностным лицам, в частности директору местной Комиссии по здравоохранению, объявили о суровом наказании из-за "вялой реакции и неэффективного управления".

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А в Ланьчжоу, что в соседней провинции Ганьсу, в выходные объявили о мерах по "прекращению всей туристической деятельности" и перемещению гостей города на карантин.

По данным Министерства транспорта, оба города, а также несколько других населённых пунктов во Внутренней Монголии и Ганьсу приостановили работу всех поездов, автобусов и такси.

Тем временем мутация нового и гораздо более опасного штамма COVID-19 "Дельта" уже активно распространяется по территории Украины. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, речь идет прежде всего о Западной Украине, в частности о Львове и Тернополе.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Коронавирус в Украине: специалисты прогнозируют введение "красной зоны" по всей стране

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