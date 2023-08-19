В Китае заявили о прорыве в технологии применения лазерного оружия на поле боя

Специалисты из Китайского национального университета оборонных технологий объявили о большом прорыве в технологии лазерного оружия, устранив препятствие, мешавшее применить нынешние разработки в боевых условиях.

Как сообщает The South China Morning Post, китайские ученые решили проблему с перегревом оружия, использовав поток газа для удаления тепла.

"Это огромный прорыв в улучшении производительности высокоэнергетических лазерных систем", — сказал руководитель группы исследователей Юань Шэн-фу

Лазерный луч создается путем возбуждения электронов в так называемой активной среде, которые затем испускают частицы света, то есть фотоны. Затем они направляются с помощью зеркал. Активной средой может быть стекло с примесью атомов металлических элементов или кристаллов; в военной сфере применяют газовые и химические лазеры.

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Но чем больше энергии потребляет лазер, тем быстрее он нагревается. Более высокая температура влияет на длину волны луча, которая становится более ненадежной и менее эффективной.

Китайские ученые утверждают, что разработали внутренний регулятор пути луча с помощью газа, ослабляющего избыточное тепло. Чистый сухой воздух проходит через теплообменник для охлаждения до нужной температуры, поддерживаемой системой контроля потока газа.

Исследователи признают, что новый метод охлаждения имеет свои проблемы, поскольку газ может создавать турбулентность и вибрацию, что, в свою очередь, влияет на качество и стабильность лазера.

В то же время, они утверждают, что несколько раз тестировали новую технологию на соответствие требованиям военных. Они якобы опробовали его на нескольких разработках лазерного оружия.

Преимущества лазерного оружия

Американская разведка и военные неоднократно предупреждали, что Китай разрабатывает космические лазеры, чтобы устранить стратегическое преимущество, которое США имеют со своими спутниковыми сетями.

Лазеры также можно использовать против дронов, которые оказались очень эффективными во время войны в Украине. Преимуществом лазеров является их скорость, эффективная против быстро движущихся целей. Кроме того, в отличие от обычных систем ПВО, они не нуждаются в боеприпасах.

США уже опробовали несколько лазерных боеприпасов. Усовершенствованный химический лазер среднего инфракрасного диапазона (MIRACL) смог сбить гиперзвуковые ракеты, тактический лазер высокой энергии (THEL) – 48 летающих целей, а бортовой лазер (ABL) уничтожил ракеты на жидком топливе. Однако проекты не оправдали ожиданий, лазеры оказались слишком тяжелыми и большими.

США и другие страны борются с проблемой разработки и производства доступных, надежных и пригодных для использования в поле боя лазеров.

"Направленная энергия — это сфера, о которой мы мало знаем, не только относительно того, как производить устройства, но и как их использовать", — подытожил для Defense News генерал-лейтенант США Роб Раш.

Напомним, в 2021 году десантный корабль военно-морских сил США Portland провел успешное испытание боевого лазера, уничтожив выстрелом плавучую цель.

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