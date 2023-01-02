В Китае заявили о желании улучшить отношения с США: уже провели разговор с Блинкеном

Блинкен с китайским коллегой обсудил "поддержку открытых линий связи" между Вашингтоном и Пекином.

Китай заявил об интересе к улучшению двусторонних отношений с США.

Об этом сказал министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время разговора со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, сообщает Global Times.

"Министр иностранных дел Цинь надеется поддерживать тесные рабочие отношения с Блинкеном, чтобы помочь улучшить китайско-американские отношения", – говорится в сообщении.

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Блинкен добавил, что в разговоре с китайским коллегой обсудил "поддержку открытых линий связи" между Вашингтоном и Пекином.

Ранее посол Китая в Евросоюзе Фу Конг заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину поставило Китай "в очень сложное положение". По его словам, китайские власти не хотят "избирать между друзьями" — Украиной и Россией.

В свою очередь, в США заявили, что утверждение Китая о нейтралитете в войне РФ против Украины противоречит реальным действиям, которые наоборот показывают, что Пекин продолжает выстраивать тесные связи с Москвой.

Отношения Китая и США

Между Китаем и США не утихает напряженность в отношениях из-за ситуации вокруг Тайваня, который Пекин считает своей территорией. Обострились их отношения после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китай критически отреагировал на планы американских конгрессменов и лидер Конгресса посетить Тайвань.

Джо Байден подчеркнул, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения. Но власти Китая осудили Соединенные Штаты за новый закон о разрешении на оборону, увеличивающий военную помощь Тайваню.

22 декабря китайские самолеты вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня, тайваньскую авиацию подняли в воздух. В зону идентификации тайваньской ПВО вошли 21 истребитель и четыре бомбардировщика H-6 ВВС Китая, а также самолеты раннего предупреждения, противолодочные самолеты и самолеты-заправщики.

25 декабря Китай провел военные учения со стрельбами у берегов Тайваня из-за "провокации" США.

А власти Тайваня 26 декабря заявили, что в зону идентификации ее ПВО за сутки зашел семьдесят один самолет и беспилотник военно-воздушных сил Китая, включая истребителей. Это вторжение Китая в зону ПВО Тайваня является крупнейшим зарегистрированным вторжением.

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