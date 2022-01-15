В Китае женщина арендовала 500 дронов, чтобы поздравить собачку с Днем рождения (видео)

В небе дроны выложили фигурку пуделя, но сам герой праздника особого восторга не испытал.
В Китае женщина решила с размахом отметить юбилей своей собаки. На 10-ю годовщину со дня рождения своего пуделя она устроила для него воздушное шоу с участием 500 дронов.
Видео выложили в Сети.
Китаянке, решившей использовать шоу дронов, чтобы поздравить своего любимца, пришлось выложить немалую сумму за аренду дронов. Перформанс обошелся ей в 14 тысяч долларов.
Собачке ДоДоу исполнилось 10 лет. Дроны сформировали в небе силуэт пуделя в праздничном колпаке, а также надпись "Я тебя люблю".
На празднование дня рождения Додоу собралось полгорода.
Сам именинник такого празднования похоже не оценил. Он выглядел несколько испуганным и растерянным.
Напомним, что Кэти Перри с отвергалась на туалетной бумаге возле огромного унитаза с "фекалией".
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