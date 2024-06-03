В Китай ездил двойник Путина, настоящего не видели полгода – психолог

Психолог Дмитрий Попов утверждает, что настоящего Путина он видел в последний раз в конце декабря 2023 года, когда тот выдвинул себя в президенты РФ.

В Китай ездил двойник президента РФ Владимира Путина, настоящего не видели полгода.

Об этом в эфире телемарафона заявил кандидат психологических наук Дмитрий Попов, который давно наблюдает за кремлевским диктатором.

"Это не настоящий (Путин в Китае – ред.), это двойник. Этот двойник недавно выступал, и даже на церемонии инаугурации тоже он был", – отметил психолог.

Отвечая на вопрос, когда в последний раз себя публично демонстрировал настоящий Путин и почему этот ненастоящий, Дмитрий Попов сказал, что он измеряет геометрически.

"Потому что я геометрически измеряю. Настоящего я видел в последний раз в конце декабря 2023 года, когда он отвечал на вопросы россиян. Именно там он выдвинул себя в президенты РФ", – объяснил психолог.

Ранее Попов рассказывал, что у фюрера Путина может быть до четырех двойников. Живого диктатора видели только по телевидению.

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