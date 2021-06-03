В китайском Гуанчжоу стремительно распространяется новый штамм коронавируса

Местные власти ввели локдаун в районах провинции Гуандун.

В городе Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая, где 29 мая заявили о новой вспышке COVID-19, зафиксировали еще пятнадцать случаев заболевания коронавирусом.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 в этот раз передается быстрее, чем раньше, а пациенты тяжелее переносят болезнь.

Местные власти ввели локдаун в районах Гуандуна и теперь требует от всех, кто хочет выехать за пределы провинции, предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, полученный в течение 72 часов.

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По состоянию на 3 июня в Гуандуне, который, к слову, граничит с Гонконгом, зарегистрировали около полсотни активных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось, на юге Китая в субботу, 29 мая, из-за вспышки COVID-19 закрыли район Ливан города Гуанчжоу в провинции Гуандун.

Жители пяти улиц в центре города были вынуждены оставаться дома. В районе закрыли детские сады, уличные рынки и развлекательные места, а начальную школу перевели на дистанционное обучение. Ресторанам запретили работу в помещении, местных тестировали "от двери до двери".

Большинство случаев коронавируса в Гуанчжоу связывают с 75-летней местной жительницей, у которой 21 мая подтвердили "индийский" COVID-штамм.

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