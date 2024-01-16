В КНДР хотят признать Южную Корею отдельным государством

Северокорейский диктатор заявил, что объединение с Южной Кореей невозможно.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын предложил изменения в конституцию своей страны, в которой он предлагает признать Южную Корею отдельным государством.

Об этом информирует Reuters.

Он заявил, что КНДР не хочет войны, но готова к ней. Кроме того, диктатор КНДР заявил, что объединение с Южной Кореей невозможно.

Северокорейский диктатор обвинил Южную Корею в желании поглотить КНДР, чтобы разрушить его режим.

"Мы не хотим войны, но мы не намерены избегать ее", — цитирует Кима KCNA.

Ким Чен Ын призвал к внесению изменений в конституцию КНДР, чтобы Южная Корея была названа "врагом номер один". Также он пообещал в случае войны "уничтожить" Южную Корею, а также "много поражений" для США.

Диктатор КНДР отметил, что в конституцию также необходимо внести вопросы "оккупации", "отвоевания" и "включения" Юга в состав своей территории в случае войны.

Напомним, ранее сообщалось, что в КНДР заявили об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Северной Корее зафиксировали сейсмическую активность вблизи ядерного полигона.

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