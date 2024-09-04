В КНДР казнили десятки чиновников после разрушительного наводнения - СМИ

В Северной Корее казнили около 30 чиновников, потому что они оказались "неспособны" справиться с последствиями разрушительного наводнения в конце июля, в результате которого погибло и пропало без вести более тысячи человек.

Об этом пишет южнокорейское издание Chosun со ссылкой на собственные источники в правительстве.

По словам анонимного собеседника издания, на чиновников возложили ответственность за масштабные разрушения и обвинили в коррупции и халатном отношении к служебным обязанностям.

"В конце июля было обнаружено, что от 20 до 30 руководителей в пострадавшем от наводнения районе были расстреляны в один день", – сообщил источник.

По данным южнокорейских СМИ, в результате проливных дождей и последовавшего за ними масштабного наводнения в северокорейских провинциях Чагандо и Пхенан-Пукто погибли или пропали без вести более тысячи человек. В ответ северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что подобные сообщения "фабрикуют мусорные СМИ" Южной Кореи.

При этом северокорейское новостное агентство KCNA сообщило, что власти эвакуируют 15 400 человек из пострадавших районов в столицу Пхеньян до тех пор, пока не будут отстроены пострадавшие от наводнения дома. По словам Ким Чен Ына, на это потребуется не менее двух-трех месяцев, поскольку ущерб огромен.

Напомним, два года назад в КНДР публично казнили двух подростков за просмотр и продажу фильмов из соседней Южной Кореи.

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