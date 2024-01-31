В КНДР подростков приговорили к 12 годам каторжных работ за просмотр южнокорейского фильма – видео

В КНДР двое 16-летних мальчиков приговорены к 12 годам каторжных работ за просмотр южнокорейских фильмов.

Об этом пишет BBC.

На видео, полученном изданием, можно увидеть двух юношей в серой форме на сцене в окружении сотен людей, которые получают приговор за "ужасное" преступление – просмотр и распространение даров "марионеточного" южнокорейского производства.

Все виды южнокорейских развлечений, в частности телевизионные программы, запрещенные в Северной Корее, и по закону, принятому королевством-отшельником в 2020 году, просмотр или распространение южнокорейских развлечений карается серьезным заключением или даже смертью. Но некоторые люди все еще готовы рисковать своей жизнью, чтобы заглянуть в соседнюю страну.

RARE FOOTAGE FROM NORTH KOREA: TEENS PUNISHED FOR WATCHING SOUTH KOREAN TV



Chilling footage from North Korea allegedly shows 2 teenage boys hancuffed v před hundreds students and sentenced 12 years of hard labor for watching South Korean 'K-dramas.'



Source:… pic.twitter.com/qPyCnEO6HL – Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 18, 2024

"Культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков", — говорит рассказчик, имея в виду Южную Корею. "Им всего 16 лет, но они разрушили собственное будущее".

Это разрушительный приговор для двух подростков, особенно учитывая их "преступление", но технически они могут считать себя счастливчиками. По словам перебежчика из Северной Кореи, согласившегося поговорить с ВВС, его заставили наблюдать, как 22-летнего мужчину расстреляли за то, что слушал южнокорейскую музыку и делился ею со своим другом.

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Интересно, что если застукают за просмотром американских развлечений, можно отделаться небольшой взяткой, а вот если попасться на южнокорейских программах – это несравнимо хуже.

"Если вас поймают за просмотром американской драмы, вам сойдет с рук взятка, но если вы посмотрите южнокорейскую дораму, вас застрелят", — сказал северокорейский перебежчик. "Для жителей Северной Кореи дорамы — это "наркотик", который помогает забыть свою трудную реальность".

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Это потому, что корейские дорамы являются всем, что рискует повлечь захват людей южнокорейским режимом, является серьезной угрозой для северокорейского руководства, поэтому они оправдывают разрушение жизни молодых людей, чтобы подать пример другим правонарушителям.

"В Северной Корее мы узнаем, что Южная Корея живет гораздо хуже, чем мы, но когда смотришь южнокорейские драмы, это совсем другой мир. Похоже, что северокорейские власти опасаются этого", — сказал другой северокорейский перебежчик.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом и пригрозил уничтожить ее. Диктатор заявил, что в случае конфронтации превратит соседнюю страну в пепел.

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