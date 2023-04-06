В КНДР пригрозили США и Южной Корее ядерной войной из-за военных учений

Совместные военные учения Южной Кореи и США начались в начале марта.

В Северной Корее угрожают Соединенным Штатам и Южной Корее ядерной войной в ответ на проведение совместных военных учений.

Об этом информирует Reuters.

Северокорейский "аналитик по международной безопасности" Чхве Джу Хен заявил, что "безрассудная военно-конфронтационная истерия США и их последователей по КНДР ведет ситуацию на Корейском полуострове к необратимой катастрофе... на грань ядерной войны".

При этом он заявил, что власти КНДР обязательно будут отвечать на обучение "наступательными действиями", используя свое военное сдерживание.

"Обучение превратили Корейский полуостров в огромный пороховой погреб, который может быть взорван в любой момент", — добавил Чхве Джу Хен.

Отметим, что совместные военные учения Южной Кореи и США начались в начале марта. В ходе тренировок США используют американский авианосец и бомбардировщики B-1B и B-52.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее право граждан на жизнь находится под серьезной угрозой. В частности, там казнят людей за наркотики, распространение южнокорейских видео и религиозную деятельность.

Кроме того, мы ранее информировали, что Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении моря у восточного побережья Корейского полуострова.

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