В КНДР публично казнят подростков за просмотр "Игры в кальмара"

Шокирующие детали расправ над подростками в КНДР

Реклама

В Северной Корее публично казнили подростков, уличенных в просмотре южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Об этом пишут The Sun и Independent.

Беглецы из Северной Кореи рассказали, что в КНДР применяют казни, отправки в трудовые лагеря и публичные унижения в отношении тех, кто смотрит или распространяет сериалы и музыку из Южной Кореи. В частности, последние беглецы утверждают, что были публично казнены люди, уличенные в просмотре сериала «Игра в кальмара».

Реклама

Те, у кого нет денег или связей, сталкиваются с самыми жестокими последствиями в коммунистическом государстве, где состоятельные семьи способны подкупать чиновников в обмен о помиловании.

Сбежавшие из страны между 2012 и 2020 годами северокорейцы рассказали Amnesty International, что люди обычно смотрят южнокорейское телевидение, зная о рисках, но наказание в значительной степени зависит от денег.

«Людей ловят за один и тот же поступок, но наказание полностью зависит от денег», — сказал 39-летний Чой Сувин, покинувший Северную Корею в 2019 году. «Люди без денег продают свои дома, чтобы собрать 5000 или 10 000 долларов США, чтобы заплатить за выход из лагерей перевоспитания».

28-летний Ким Джунсик рассказал, что его трижды ловили за просмотром южнокорейских сериалов до отъезда из страны в 2019 году, но он избежал наказания благодаря связям в своей семье.

Реклама

«Обычно когда старшеклассников ловят, если их семьи имеют деньги, им просто выносят предупреждение. Меня же не наказали, потому что у нас были связи», — сказал он.

По словам Джунсика, в конце 2010-х годов трое школьных друзей его сестер получили многолетние сроки в исправительно-трудовых лагерях за просмотр южнокорейских сериалов, потому что их семьи не могли позволить себе взятку.

В рамках идеологического воспитания школьников водят на общественные казни. «Когда нам было по 16, 17 лет в средней школе, нас водили на казни и показывали нам все», — сказала 40-летняя Ким Инджу.

При этом свидетели утверждают, что многие из участвующих в арестах сами тайно смотрят «запретный контент».

Реклама

Собеседники Amnesty International заявили, что, несмотря на серьезные риски, в КНДР широко распространен зарубежный контент. Материалы тайно ввозятся из Китая.

Ранее сообщалось, что в КНДР начались жесткие репрессии против женщин с «капиталистическими» грудными имплантатами.