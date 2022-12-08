В КНДР власти требуют граждан менять имя на "революционное" и "социалистическое"

За отказ людей будут штрафовать

В КНДР местные власти объявили кампанию по всей стране, во время которой жителям будут предлагать изменить свое имя на боль "революционное" и "социалистическое".

Об этом сообщает Radio Free Asia.

Жители страны любят женщинам давать имена А Ри (Любовь) и Су Ми (Красавица), однако властям такое не нравится и она предлагает сменить такие имена на более "революционные".

В частности, был опубликован список, которые, по мнению властей, "правильны" и несут идеологическое содержание: Чон Сим (верность), Чон Иль (пистолет), Пок Иль (бомба) или Уй Сонг (спутник).

Гражданам дали время до конца года, в противном случае они будут платить штраф.

Напомним, ранее сообщалось, что в КНДР расстреляли трех подростков за просмотр и продажу фильмов из соседней Южной Кореи.

Кроме того, мы ранее информировали, что Ким Чен Ын наградил несколькими медалями баллистическую ракету.

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