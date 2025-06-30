В КНДР впервые показали фото своих солдат, погибших на войне против Украины

Ким Чен Ын и погибшие солдаты КНДР / © The Korea Herald

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Государственные пропагандистские СМИ Северной Кореи впервые показали кадры, на которых диктатор Ким Чен Ын оплакивает своих солдат, погибших во время войны России против Украины.

Об этом пишут южнокорейские ресурсы Yonhap и The Korea Herald.

На снимках, обнародованных Центральным корейским телевидением, видно, как Ким Чен Ын торжественно возлагает северокорейский флаг на гроб во время церемонии возвращения останков северокорейских солдат, погибших в войне РФ против Украины. Также было показано, как его сестра Ким Йо Чжон и министр иностранных дел Чхве Сон Хи встречают останки погибших северокорейских солдат из России.

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Фотографии Кима были показаны на заднем плане во время совместного мероприятия, организованного Северной Кореей и Россией в Пхеньяне в воскресенье, посвященное первой годовщине подписания ими договора о «всеохватном стратегическом партнерстве».

Участники церемонии репатриации, включая Кима, были в зимней одежде, что свидетельствует о том, что событие, вероятно, произошло несколько месяцев назад, и что останки могли начать возвращаться еще зимой.

Фото с погибшими солдатами КНДР были показаны после общих фотографий северокорейских солдат вместе с российскими войсками в зоне боевых действий.

© The Korea Herald

Пхеньян также впервые раскрыл с помощью видеоматериалов на сцене, что Ким Чен Ын одобрил оперативные планы для северокорейских войск в Курской области и приказал осуществить атаки между 22 октября и 22 декабря 2024 года.

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Это первый случай, когда государственные СМИ Северной Кореи показали видеозаписи и фотографии своих солдат, отправленных в Россию, которые стали доступны северокорейской общественности.

«Северная Корея, вероятно, хотела представить погибших солдат не просто как жертвы, а как часть „нарратива победы“», — сказал Хон Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения.

Российскую сторону представляла министр культуры РФ Ольга Любимова. Перед концертом Ким Чен Ын и Любимова провели переговоры.

Ким Чен Ин и министр культуры России Ольга Любимова смотрят выступление российских и северокорейских артистов в Пхеньяне / © Associated Press

Заметим, что перед визитом КНДР Любимовой посетил бывший министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу.

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Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что Северная Корея может развернуть свои войска на фронте в Украине уже в июле или августе 2025 года.