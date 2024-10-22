В КНДР впервые сделали заявление об отправке своих войск на войну против Украины

Представитель Северной Кореи в ООН назвал информацию об отправке войск слухами, направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв отношения с РФ.

Северная Корея принялась опровергать обвинения со стороны Южной Кореи и Украины в отправке военных для участия в войне на стороне России. В КНДР назвали это "безосновательными стереотипными слухами".

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление представителя Северной Кореи в Организации объединенных наций на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Северокорейские власти заявили, что их отношения с Россией "легитимны и способны к сотрудничеству". Это заявление – первая официальная реакция на информацию от южнокорейской разведки о намерениях КНДР отправить около 12 тыс. военных в помощь России в войне против Украины.

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Заметим, по данным южнокорейской разведки, 1500 бойцов уже отправлены из Северной Кореи во Владивосток для адаптационной подготовки.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не нуждается в комментировании таких безосновательных стереотипных слухов, направленных на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные отношения дружбы и сотрудничества между двумя суверенными государствами", — заявил представитель Северной Кореи в ООН.

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Эти слова являются ответом на обвинения со стороны посла Украины. Он заявил, что КНДР планирует отправить 11 тыс. военных для помощи России в войне.

К слову, 21 октября спикер президента России Дмитрий Песков назвал "противоречивыми" сообщения о развертывании войск Северной Кореи в Украине. В то же время, он отметил, что у РФ есть "суверенное право" развивать отношения с другими государствами во всех отраслях.

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