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В КНДР выдвинули новые требования по ядерному оружию
КНДР подвергла критике НАТО и призвала начать ядерное разоружение союзников США.
Северная Корея раскритиковала США и их союзников за укрепление военных блоков и ускорение наращивания вооружений после саммита НАТО.
Об этом пишет Reuters.
«Саммит продемонстрировал, что НАТО является организацией, ориентированной на войну и конфронтацию, которая преследует свои геополитические интересы за счет мира и безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявили в МИД КНДР.
Пхеньян, который утверждает, что давление Запада с целью заставить КНДР отказаться от ядерного оружия «окончательно утратило актуальность», считает, что усилия по денуклеаризации должны прежде всего сосредоточиться на том, что он назвал попытками Южной Кореи и Японии создать собственное ядерное оружие под защитой США, а также на ядерное оружие. ядерных программах в рамках Североатлантического союза.
Северная Корея также заявила, что будет защищать свой суверенитет, интересы безопасности и региональный мир путем «ответственной реализации своих суверенных прав».
Напомним, США и Южная Корея реагируют на наращивание ядерного арсенала Северной Кореи расширенными совместными военными учениями и временным развертыванием американских бомбардировщиков дальнего радиуса действия и подводной лодки с ядерным вооружением. Северная Корея называет такие шаги серьезными провокациями, заставляющими ее еще больше усиливать свою ядерную программу.