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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
165
Время на прочтение
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В КНДР выдвинули новые требования по ядерному оружию

КНДР подвергла критике НАТО и призвала начать ядерное разоружение союзников США.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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КНДР не откажется от ядерной гонки

КНДР не откажется от ядерной гонки / © Associated Press

Северная Корея раскритиковала США и их союзников за укрепление военных блоков и ускорение наращивания вооружений после саммита НАТО.

Об этом пишет Reuters.

«Саммит продемонстрировал, что НАТО является организацией, ориентированной на войну и конфронтацию, которая преследует свои геополитические интересы за счет мира и безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявили в МИД КНДР.

Пхеньян, который утверждает, что давление Запада с целью заставить КНДР отказаться от ядерного оружия «окончательно утратило актуальность», считает, что усилия по денуклеаризации должны прежде всего сосредоточиться на том, что он назвал попытками Южной Кореи и Японии создать собственное ядерное оружие под защитой США, а также на ядерное оружие. ядерных программах в рамках Североатлантического союза.

Северная Корея также заявила, что будет защищать свой суверенитет, интересы безопасности и региональный мир путем «ответственной реализации своих суверенных прав».

Напомним, США и Южная Корея реагируют на наращивание ядерного арсенала Северной Кореи расширенными совместными военными учениями и временным развертыванием американских бомбардировщиков дальнего радиуса действия и подводной лодки с ядерным вооружением. Северная Корея называет такие шаги серьезными провокациями, заставляющими ее еще больше усиливать свою ядерную программу.

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Дата публикации
Количество просмотров
165
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