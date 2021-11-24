В КНДР вынесли смертный приговор контрабандисту, привезшему в страну сериал "Игра в кальмара"

За покупку флешек с фильмом семерых северокорейских школьников отправили за решетку, одного из них — на пожизненное заключение.
Контрабандиста, привезшего из Китая видеофайлы с сериалом "Игра в кальмара", который, как и многие другие, запрещен в Северной Корее, приговорили к смертной казни.
Как сообщает Radio Free Asia, это первый случай применения в КНДР строгого закона "Об искоренении реакционного мысли и культуры", принятого в январе 2021 года.
Этот закон в Северной Корее предусматривает наказание в виде расстрела за распространение, просмотр или хранение фильмов или книг из капиталистических стран — прежде всего из Южной Кореи и США.
На контрабандиста северокорейские силовики вышли благодаря задержанию семи старшеклассников, один из них признался, у кого приобрел флешки с сериалом. Его приговорили к пожизненному заключению, всех остальных подростков, решивших посмотреть запрещенный фильм, отправили на каторгу на 5 лет.
Кроме того, были наказаны работники школы, где учились дети: классного руководителя, директора и секретаря по делам молодежи уволили с работы и исключили из коммунистической партии.
Напомним, нашумевший южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал настоящим мировым хитом и установил все возможные рекорды.
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