В КНДР заявили, что новая ракета может долететь до США

Испытание модернизированного двигателя / © Associated Press

Испытания модернизированного двигателя, изготовленного из углеродного волокна, свидетельствуют о намерении лидера КНДР Ким Чен Ына расширить и модернизировать арсенал ракет, способных достигать материковой части США.

Об этом сообщает AP.

СМИ КНДР написали, что максимальная тяга двигателя составляет 2500 килотонн, что превышает показатель в 1971 килотонна, зафиксированный во время аналогичных испытаний твердотопливного двигателя в сентябре прошлого года.

По мнению наблюдателей, стремление увеличить мощность двигателя, вероятно, связано с попыткой разместить несколько боеголовок на одной ракете, чтобы повысить шансы преодолеть американскую систему обороны.

Новые испытания проводились в рамках пятилетней программы по усилению военных возможностей страны. Среди целей модернизация «средств стратегического удара». Под этим подразумеваются межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд, направленные на континентальную часть США.

Напомним, Ким Чен Ын распорядился задействовать все ресурсы для поддержки ядерной программы страны, чтобы «заострить ядерный щит и меч» и защитить национальный суверенитет и безопасность страны.