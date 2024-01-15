В КНДР заявили об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты

В Северной Корее заявили об испытаниях твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой.

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Об этом информирует государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

В сообщении указывается, что испытания проводились для проверки планомерных и маневренных характеристик гиперзвуковой управляемой боевой части средней дальности и надежности твердотопливных многоступенчатых двигателей большой тяги.

Кроме того, Ракетное управление КНДР утверждает, что ракета пролетела примерно в 1000 км от восточного побережья страны и была запущена из района Пхеньяна. В свою очередь министерство обороны Японии заявило, что максимальная высота составляла не менее 50 км.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР могла передать ракеты России в обмен на истребители.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Северной Корее зафиксировали сейсмическую активность вблизи ядерного полигона.

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