В КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной межконтинентальной ракеты

В Пхеньяне заявили, что ракета пролетела 1002,3 км за 4415 секунд на максимальной высоте 6518,2 км.
В КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.
"Запуск ракеты был произведен с целью "предпринять мощное предупредительное мероприятие в серьезной ситуации, в которой военная угроза со стороны враждебных сил против КНДР... становится все более нескрываемой и опасной", — заявили в КНДР.
Информагентство сообщает, что ракета пролетела 1002,3 км за 4415 секунд на максимальной высоте 6518,2 км, после чего "точно" упала в Восточное море.
Диктатор Ким ген Ин заявил, что это была "практическая демонстрация фактического состояния и надежности грозного ударного потенциала и абсолютного ядерного сдерживания, которыми обладают вооруженные силы КНДР".
Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря.
Кроме того, мы ранее информировали, что КНДР разместит новое оружие на границе с Югом.
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