В КНР обрушилась из-за землетрясения часть Великой Китайской стены: детали

Девять человек получили травмы.

Около двух метров Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения в провинции Цинхай КНР.

Об этом информирует Global Times.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу.

После осмотра культурных достопримечательностей власти установили на месте разрушения опоры и начали ремонтно-восстановительные работы. Девять человек получили травмы, из которых восемь уже выписаны из больницы, а один все еще находится под наблюдением врачей.

Рухнувший участок Великой Китайской стены относится ко времени существования Империи Мин (1368-1644 гг.).

Великая Китайская стена - разделительная стена длиной почти 9000 км (полная длина — 21,2 тыс. км), построенная в древнем Китае. Крупнейший памятник архитектуры. Строительство первых участков стены началось в III веке до н. э. в период Воюющих царств (475—221 гг. до н. э.) для защиты государства от хунну. В строительстве участвовала пятая часть жившего тогда населения страны, то есть около миллиона человек.

Напомним, что в Бразилии часть скалы упала на лодки с отдыхающими и утопила прогулочные катера.

В результате падения погибли по меньшей мере 7 человек, 32 пострадали, а еще трое до сих пор ищут спасатели.

Все произошло на местном озере, где часто любят плавать туристы. Момент падения успели снять свидетели. Они же первыми увидели, как гигантская глыба отделяется от скалы, и пытались предупредить других криками.

К сожалению, три судна отплыть не успели, одно из них вообще затопило.

Спасатели предполагают, что скала откололась из-за размягчения почвы после дождей.

Новости мира: в Бразилии из-за падения части скалы погибли по меньшей мере 7 человек