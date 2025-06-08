В Колумбии кандидату в президенты Мигелю Урибе на митинге выстрелили в голову (фото)

Кандидат в президенты Мигель Урибе / © Associated Press

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В Боготе, столице Колумбии, произошло покушение на сенатора одного из самых перспективных претендентов на президентское кресло в 2026 году Мигеля Урибе.

Об этом сообщают Reutersи CNN.

Во время публичного мероприятия в районе Фонтибон в него дважды выстрелили — одна пуля попала в голову, другая — в спину. Урибе срочно доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь. Состояние оценивается как стабильно критическое.

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Видео с места происшествия быстро распространилось в соцсетях: на кадрах видно, как правоохранители и гражданские лица помогают перенести сенатора к машине скорой помощи. Медики сразу же оказали первую помощь и доставили Урибе в одну из больниц Боготы.

Впоследствии Генпрокуратура Колумбии подтвердила: нападение совершил 15-летний подросток. По предварительным данным, он произвел не менее шести выстрелов с близкого расстояния (около 1,5 метра), одна из пуль попала политику в голову. У нападавшего нашли пистолет Glock. Его ранили охранники Урибе и сразу же передали полиции. Во время стрельбы также были ранены еще два человека.

Подозреваемый в покушении

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с официальным заявлением: «Правительство категорически осуждает этот акт насилия. Мы призываем к быстрому и прозрачному расследованию». Министерство иностранных дел страны назвало инцидент «ударом по демократии».

Мигель Урибе — известный колумбийский политик, сенатор с 2022 года, представитель оппозиционной правой партии «Демократический центр». Он является внуком экс-президента Хулио Сесара Турбая Аялы, а его мать — журналистка Диана Турбай — погибла в 1991 году от рук Медельинского картеля. В октябре 2024 года он объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2026 году. Он известен своей жесткой позицией по безопасности и борьбе с наркомафией.

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Политические эксперты уже назвали нападение на Урибе тревожным сигналом, что страна снова входит в период политической нестабильности.

Напомним, в СБУ рассказали шокирующий план покушения, который готовили российские агенты. Кроме Зеленского, хотели убить главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.