В Колумбии мужчина получил семь прививок от COVID: что с ним случилось

В Колумбии мужчина получил семь прививок от COVID: что с ним случилось

Колумбиец получил уколы вакцинами Sinovac, AztraZeneca, Pfizer та Janssen. По словам медиков, побочных эффектов у него не обнаружили.

В городе Кали, что на западе Колумбии, мужчина семь раз получил прививку от коронавируса.

Об этом сообщает Noticias Caracol.

Он посещал разные центры вакцинации, поэтому органы здравоохранения не смогли его обнаружить.

"Человека, которому 7 раз делали прививки, уже полностью идентифицировали. Это мужчина старше 60 лет с очевидными психическими расстройствами", — говорит секретарь здравоохранения Кали Миерланди Торрес.

Колумбиец получил уколы вакцинами Sinovac, AztraZeneca, Pfizer та Janssen. По словам медиков, побочных эффектов у него не обнаружили.

Из-за этого инцидента началось соответствующее расследование. Мужчину обещают не наказывать. Но чтобы избежать подобных случаев, власти создали электронную форму согласия на прививку, который все жители обязаны подписать перед вакцинацией.

"Этот инцидент — пример слабости информационных систем в получении данных о вакцинированных людях в режиме реального времени", — отмечает Торрес.

Напомним, что в Израиле начались массовые прививки третьей дозой вакцины против коронавируса.

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