В Колумбии на военной базе взорвался заминированный автомобиль: много раненых

По предварительным данным, пострадали более двух десятков человек, в том числе военнослужащие и гражданское население.

В Колумбии во вторник, 15 июня, заминированный автомобиль взорвался на территории военной базы, расположенной в городе Кукута на границе с Венесуэлой.

Об этом сообщает The Associated Press.

Министр обороны страны на своей странице в Twitter сообщил, что выехал к 30-й армейской бригаде для расследования ситуации.

Также читайте Протесты в Колумбии: погибли минимум 17 человек и более 800 получили ранения

Официальной информации о жертвах и пострадавших нет, однако на опубликованных в Сети видеозаписях очевидцев видно несколько автомобилей скорой помощи.

По данным Reuters, в результате взрыва пострадали 23 человека, в том числе военнослужащие и гражданское население. Их госпитализировали в ближайшие медучреждения.

Ни одна вооруженная организация пока не взяла на себя ответственность за теракт, правительство также еще не назвало вероятного исполнителя.

Кукута является административным центром департамента Норте-де-Сантандер, где несколько преступных групп оспаривают пути незаконного оборота наркотиков и пользуются ограниченным контролем на границе для контрабанды оружия и топлива.

This video shows there were multiple US soldiers present at the 30th brigade base in Cúcuta, Colombia which was hit by at least 1 explosion from a car bomb. Currently over 30 injured, no information on any US casualties #Colombia pic.twitter.com/VSH2QNz6Gg — CNW (@ConflictsW) June 16, 2021

Aquí claramente afirman que no fue ningún carro bomba, medios como semana manipulan la información. pic.twitter.com/Bv3pDevowL — SARGENTO (RA) EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA (@SARGENTOCHALA) June 15, 2021

Напомним, что в Колумбии с 28 апреля продолжаются протесты против налоговой реформы, бедности и растущего неравенства в стране. Во время демонстраций погибли по меньшей мере 50 человек.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку