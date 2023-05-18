В Колумбии нашли детей, проживших в джунглях две недели после авиакатастрофы

В Колумбии обнаружили живыми четырех детей через две недели после того, как их самолет разбился в джунглях. Среди спасенных – 11-месячный младенец и дети 4, 9 и 13 лет.

Об этом пишет SkyNews.

На борту самолета Cessna 206 находились семь человек, когда у него отказал двигатель. Трое взрослых, в том числе пилот, погибли сразу — их тела обнаружили внутри самолета.

Дети чудом выжили и отправились в джунгли. Они находили фрукты, которыми питались. Об их состоянии не сообщается.

К поискам привлекали самолеты и вертолеты армии и Воздушных сил Колумбии.

Ранее сообщалось, что боливиец Джонаттан Акоста заблудился в джунглях Амазонки, когда охотился с друзьями. Он выживал там 31 день, питаясь дикими фруктами, червями и насекомыми.

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