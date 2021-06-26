В Колумбии обстреляли вертолет с президентом и министрами на борту

В Колумбии обстреляли вертолет с президентом и министрами на борту

Никто не пострадал.

В Колумбии вертолет, на борту которого находился президент страны Иван Дуке, обстреляли неизвестные, когда апарат совершал пролет над восточной частью южноамериканской республики.

Об этом информирует журнал Semana.

По информации СМИ, инцидент произошел днем в небе над восточным департаментом Норте-де-Сантандер. Шесть пуль попали в корпус вертолета.

Также читайте В Колумбии на военной базе взорвался заминированный автомобиль: много раненых

На борту воздушного судна, кроме президента страны также находились министр национальной обороны Диего Молано, глава МВД Даниэль Паласиос, губернатор департамента Северный Сантандер и мэр Кукуты (граничит с Венесуэлой)

К счастью, никто не пострадал.

Президент позже подтвердил факт ЧП, но деталей не озвучил.

Напомним, что в Колумбии ранее по меньшей мере 17 человек были убиты за пять дней протеста против предложенной налоговой реформы. Также более 800 человек получили ранения, когда полиция столкнулась с демонстрантами в крупных городах.

Читайте также:

В Колумбии взорвался автомобиль около здания мэрии: 17 пострадавших

В Колумбии несколько дней продолжаются протесты против налоговых изменений — "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку