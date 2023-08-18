В Колумбии произошло мощное землетрясение: есть раненые и погибший

Власти провели эвакуацию жителей из муниципалитета Кальварио к юго-востоку от столицы.

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб человек, еще несколько человек получили ранения.

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Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что в эпицентре землетрясения оказался юго-восток столицы страны Боготи. Из-за падения бытовых предметов местные жители получили травмы.

Кроме того, местные власти сообщают, что в результате землетрясения была повреждена палата представителей.

Агентство гражданской обороны Колумбии сообщило о срочной эвакуации жителей из муниципалитета Кальварио к юго-востоку от столицы.

Также сообщается о разрушении в городе Вильявисенсио после землетрясения. Сейсмологи сообщили, что через несколько минут после первого толчка были зафиксированы повторные. Второе землетрясение было магнитудой 5,6, а последующий афтершок – 4,8 балла.

Напомним, ранее сообщалось, что наряду с ядерным полигоном в Северной Корее произошли два естественных землетрясения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в провинции Малатья на востоке Турции произошло сильное землетрясение.

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