Самого разыскиваемого наркобарона Колумбии задержали - Дуке

Президент Колумбии сравнил событие с падением Пабло Эскобара в 1990-х.

В Колумбии задержан самый разыскиваемый в стране наркоторговец Даиро Антонио Усуга по прозвищу Отониэль. Злоумышленник возглавляет группировку "Клан дель Гольфо" или "Клан Залива".

Соответствующее заявление колумбийский президент Иван Дуке озвучил в субботу, 23 октября, сообщает Reuters.

Отмечается, что 50-летнего Отониэля схватили во время операции "Осирис" в сельской местности колумбийского региона Ураба, расположенного в провинции Антиокия.

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Его обвиняют в отправке десятков партий кокаина в США, а также в убийстве полицейских, вербовке несовершеннолетних и сексуальном насилии над детьми.

Колумбия предлагала 3 млрд песо (около 800 тыс. долларов) за информацию о местонахождении наркоторговца, а правительство США назначило за помощь в его поиске вознаграждение в размере 5 млн долларов.

"Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке, — заявил Дуке в видеообращении. — Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х".

Президент Колумбии также рассказал, что во время операции "Осирис", в которой задействовали более 500 сотрудников колумбийского спецназа и 22 вертолета, погиб полицейский.

"Клан дель Гольфо" насчитывает около 1,2 тыс. вооруженных людей, большинство из которых — бывшие члены крайне правых военизированных формирований, и присутствует в 10 из 32 провинций Колумбии. Группировка занимается не только наркоторговлей, но и незаконной добычей полезных ископаемых. Правительство страны также обвиняет членов клана в угрозах и убийствах лидеров общин по всей стране.

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С 2016 года колумбийские правоохранители убили или взяли в плен десятки помощников Отониэля, заставив его постоянно находиться в бегах.

В 2017 году Отониэль объявил о своем намерении предстать перед судом, которое так и не реализовал. В марте колумбийская полиция и Управление по борьбе с наркотиками США задержали сестру Отониэля, которую экстрадировали в США для предъявления обвинений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.

Ранее в Рио-де-Жанейро состоялась масштабная полицейская спецоперация, в ходе которой погибли 28 человек. 27 убитых занимались наркоторговлей, тогда как еще один погибший — сотрудник гражданской полиции Андре Фариас, получивший пулевое ранение в голову.

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