В команде Маска работает 19-летний советник, связанный с хакерами — расследование Reuters

Еще во время учебы в школе Користин основал компанию DiamondCDN, предоставлявшую сетевые услуги. Одним из ее клиентов был вебсайт, связанный с группой хакеров под названием EGodly.

Эдвард Користин, один из известнейших участников инициативы US DOGE Service Илона Маска, ранее имел связи с хакерской группой, занимавшейся продажей украденных данных и преследованием агента ФБР.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на цифровые записи и интервью с источниками.

Користин, которому сейчас 19 лет, стал известен как "Big Tech Eggs" (переводится как "большие яйца") — своеобразное прозвище, которое Маск даже публично одобрял в соцсети X. В рамках DOGE Користин получил доступ к официальным правительственным сетям США — его позицию в команде Маска называют "радикальной попыткой повысить эффективность работы госучреждений".

Согласно расследованию, еще во время учебы в школе Користин основал компанию DiamondCDN, предоставлявшую сетевые услуги. Одним из ее клиентов был вебсайт dataleak.fun, связанный с группой хакеров под названием EGodly. В Telegram-группе в феврале 2023 года сами EGodly поблагодарили користину за техническую поддержку — в частности, за предоставление систем защиты от DDoS-атак.

Данные интернет-разведки показывают, что сайт EGodly был связан с IP-адресами, зарегистрированными на DiamondCDN и другие структуры, контролируемые Користином. Это продолжалось с октября 2022 по июнь 2023 года. Сайт, в частности, предоставлял доступ к ворованной информации.

Пока Користин имеет статус советника в Госдепартаменте США и Агентстве по кибербезопасности (CISA), утверждают источники Reuters в обоих учреждениях. Сам Користин не ответил на запросы журналистов, как и команда Маска. Официальные ведомства воздержались от комментариев.

На странице в LinkedIn Користин указывает себя как "волонтёра-сантехника" (intern-plumber) в федеральном правительстве США.

Telegram-канал EGodly не обновляется больше года. Попытки Reuters получить комментарии от членов группировки не принесли результатов.

"Это плохие парни"

Сайт DiamondCDN, созданный в 2022 году, позиционировал себя как сервис с мощными инструментами киберзащиты, ориентированный на снижение затрат на инфраструктуру. Как свидетельствуют сохранённые архивы, платформа отказывалась проверять контент пользователей, открывая возможность для злоупотреблений.

Группа EGodly, которая, вероятно, пользовалась услугами DiamondCDN, в 2023 году активно кичилась в Telegram изломами почтовых ящиков правоохранителей в Латинской Америке и Восточной Европе, воровством криптовалюты и публикацией личных данных агента ФБР. В частности, они выложили его адрес, номер телефона и даже аудио угроз и видео ночного наезда на его дом. В ролике из машины звучало: "EGodly говорит, что ты с*ка!"

Reuters не смог подтвердить все заявления группы, но удалось установить подлинность видео – журналисты побывали по указанному адресу и сравнили дом с кадрами. Сам агент ФБР, находящийся сейчас на пенсии, подтвердил интерес правоохранителей к деятельности EGodly из-за ее вероятной связи с swatting — фальшивыми вызовами полиции для спровоцирования вооруженного ответа по указанным адресам. Имена бывшего агента не разглашаются из соображений безопасности. "Это плохие люди", — прокомментировал он.

До сих пор неизвестно, сколько времени EGodly пользовался услугами DiamondCDN и оплачивалось ли за это вознаграждение. Сам сайт предполагал наличие как платных, так и бесплатных клиентов.

Один из исследователей киберпреступности, следивший за группой, подтвердил, что EGodly имеет репутацию ярых мошенников. Другой человек, ставший жертвой нападений со стороны этой группы, также подтвердил серьезность угроз. Оба пожелали остаться анонимными.

Экс-чиновник CISA Нитин Натараджан заявил, что беспокойство вызывает не только связь Эдварда Користина с EGodly, но и то, что это произошло недавно. "Мы говорим не о событиях десятилетней давности. Это произошло буквально несколько лет назад, и эти контакты уже тогда должны стать сигналом тревоги", — подчеркнул он.