В компании AstraZeneca заявили, что их вакцина эффективна против штамма коронавируса "Дельта"

"Дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и имеет повышенную заразность.

Вакцина AstraZeneca защищает от "индийских" мутировавших вариантов коронавируса "Дельта" и "Каппа", убеждают в компании, ссылаясь на собственные исследования.

Об этом сообщает Reuters.

Так, как отмечают в компании, согласно результатам испытаний Оксфордского университета, вакцина вырабатывает в крови человека антитела, которые могут нейтрализовать эти штаммы.

В то же время в Национальной службе здравоохранения Великобритании сообщили, что вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 90% защищают от госпитализации больных штаммами "Дельта".

В свою очередь, в Национальной академии наук Украины сообщили, что штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.

Напомним, что "индийский" штамм коронавируса обнаружили в стране в октябре 2020 года. Затем у него обнаружили три подвида. Они отличаются несколькими мутациями в белке и по-разному распространены в странах мира. "Дельта" — это штамм, который продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от самого агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины.

Новости Украины: будет ли еще одна волна коронавируса и чем опасный штамм "Дельта" из России

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку