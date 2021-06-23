В компании AstraZeneca заявили, что их вакцина эффективна против штамма коронавируса "Дельта"

"Дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и имеет повышенную заразность.
Вакцина AstraZeneca защищает от "индийских" мутировавших вариантов коронавируса "Дельта" и "Каппа", убеждают в компании, ссылаясь на собственные исследования.
Об этом сообщает Reuters.
Так, как отмечают в компании, согласно результатам испытаний Оксфордского университета, вакцина вырабатывает в крови человека антитела, которые могут нейтрализовать эти штаммы.
В то же время в Национальной службе здравоохранения Великобритании сообщили, что вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 90% защищают от госпитализации больных штаммами "Дельта".
В свою очередь, в Национальной академии наук Украины сообщили, что штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
Напомним, что "индийский" штамм коронавируса обнаружили в стране в октябре 2020 года. Затем у него обнаружили три подвида. Они отличаются несколькими мутациями в белке и по-разному распространены в странах мира. "Дельта" — это штамм, который продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации.
Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от самого агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины.