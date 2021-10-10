В Конго обнаружили новый случай лихорадки Эбола: что известно

В больнице в Бени от лихорадки Эбола умер двухлетний ребенок.

В Республике Конго в восточном городе Бени подтвердили новый случай лихорадки Эбола. Это произошло всего через пять месяцев после завершения последней в стране вспышки болезни, унесшей жизни шести человек.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что 6 октября в больнице Буцили в Бени умер ребенок, которому еще не исполнилось трех лет. Его госпитализировали с рядом симптомов, связанных с лихорадкой Эбола.

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Результат анализа на наличие вируса оказался положительным, заявили в пятницу, 8 октября, в Министерстве здравоохранения страны и Национальном институте биомедицинских исследований.

В потенциальной зоне риска оказалось около сотни человек, их уже идентифицировали и поместили под наблюдение.

Морис Муцунга, выживший после лихорадки Эбола, выразил надежду на то, что опыт Конго в борьбе с этой болезнью поможет быстро сдержать ее распространение.

"Когда начинается эпидемия, люди склонны игнорировать, минимизировать, сомневаться в ее существовании. И это то, что нам дорого стоило, — сказал Муцунга. — Люди уже достаточно информированы об Эболе, и мы верим, что люди будут работать с группами реагирования, чтобы взять эпидемию под контроль".

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По данным Всемирной организации здравоохранения, район Буцили был одним из эпицентров вспышки лихорадки Эбола в 2018-2020 годах в восточной части Конго, которая считается второй по количеству смертей в мире (умерло почти 2,3 тысячи больных).

ВОЗ заявила, что сотрудничает с местными властями в расследовании нового случае Эбола, добавив, что спорадические случаи заболевания после большой вспышки не являются "необычными".

Всего в Конго было зарегистрировано 12 вспышек Эбола с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в охваченной конфликтом стране в 1976 году.

Как сообщалось, в Кот-д'Ивуаре впервые с 1994 года обнаружен случай болезни, вызванной вирусом Эбола.

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