В Конго проверяют новый случай заражения смертоносной лихорадкой Эбола

Органы здравоохранения Демократической Республики Конго расследуют подозрение на случай лихорадки Эбола на востоке страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения, объявленное в субботу, 20 августа.

46-летняя женщина скончалась в понедельник, 15 августа, в городе Бени, одном из центров вспышки лихорадки Эбола в 2018 — 2020 годах, закончившейся гибелью почти 2300 человек.

Сначала она лечилась от других заболеваний, но затем у нее появились симптомы, похожие на лихорадку Эбола, говорится в заявлении ВОЗ.

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Густые тропические леса Конго являются естественным резервуаром вируса, вызывающим лихорадку, боли в теле и диарею.

С 1976 года в стране было зарегистрировано 14 вспышек. Последняя из них недавно закончился на северо-западе Конго и повлекла пять смертей.

Напомним, в Китае идентифицировали новый потенциально смертельный вирус, названный LayV или "Ланья". Уже известно о том, что этим генипавирусом заразились 35 человек в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.

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